Хакеры России не повлияли на выборы в США - Обама

Газета The New York Times сообщила, что администрация американского президента не «видит оснований полагать, что российские кибер-преступники каким-либо образом могли повлиять на выборы президента Соединенных Штатов Америки», - передает replyua.net.
Барак Обама подчеркнул, что граждане США сделали свой выбор, и на их волеизъявление не было оказано какое-либо влияние. «Победа республиканца Дональда Трамп полностью отражает волю американского народа», - заявил Обама. Президент США отметил: «Вероятно, представители Кремля надеялись, что обнародование переписки, украденной хакерами, вызовет серьезный общественный резонанс и поставит вопрос о легитимности избирательного процесса, а также новоизбранного президента. Однако, мы полагаем, что результаты выборов абсолютно точно и полностью отражают волю американцев».
Американские СМИ подчеркивают, что это заявление Обамы было опубликовано в тот же день, когда кандидат в президенты США от Партии зеленых подала документы с требованием пересчета голосов в штате Висконсин.