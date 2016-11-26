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Хакеры России не повлияли на выборы в США - Обама

Хакеры России не повлияли на выборы в США - Обама
Газета The New York Times сообщила, что администрация американского президента не «видит оснований полагать, что российские кибер-преступники каким-либо образом могли повлиять на выборы президента Соединенных Штатов Америки», - передает replyua.net.

Барак Обама подчеркнул, что граждане США сделали свой выбор, и на их волеизъявление не было оказано какое-либо влияние. «Победа республиканца Дональда Трамп полностью отражает волю американского народа», - заявил Обама. Президент США отметил: «Вероятно, представители Кремля надеялись, что обнародование переписки, украденной хакерами, вызовет серьезный общественный резонанс и поставит вопрос о легитимности избирательного процесса, а также новоизбранного президента. Однако, мы полагаем, что результаты выборов абсолютно точно и полностью отражают волю американцев».

Американские СМИ подчеркивают, что это заявление Обамы было опубликовано в тот же день, когда кандидат в президенты США от Партии зеленых подала документы с требованием пересчета голосов в штате Висконсин.
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