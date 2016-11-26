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Манн: демократы США так и не смогли смириться со своим поражением

Манн: демократы США так и не смогли смириться со своим поражением
Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что Демократическая партия США никак не может смириться с поражением на президентских выборах Хиллари Клинтон – именно поэтому ее сторонники требуют пересчета голосов в трех ключевых штатах, - передает replyua.net.

Манн пишет: «Сначала они полагались на то, что выборщики от штатов смогут проголосовать не так, как избравшие их граждане. Когда юристы опровергли это предположение, появились новые надежды: а вдруг можно пересчитать голоса и чудом окажется, что где-то допущена ошибка? Тогда можно подать в суд, и, возможно, даже пересмотреть результаты выборов штата». Блогер сообщает, что многие из них даже стали отчаянно критиковать избирательную систему и Конституцию США.

Манн отмечает: «Все эти «аналитики» не понимают одного: дело уже сделано и Хилари не станет требовать пересчета голосов по одной простой причине. Трамп – отличный бизнесмен, а бизнесмен считает на несколько ходов вперед. Своим заявление о том, что он не станет требовать суда над Клинтон и не посадит ее в тюрьму, он расчистил себе дорогу к Белому Дому». Блогер объясняет, что Клинтоны никогда не станут вызвать на себя настоящий огонь - они прекрасно знают, что настоящее расследование для них завершится тем, что им придется сидеть в тюрьме.
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