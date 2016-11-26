Стало известно, что мексиканцы думают о Трампе

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, недавний опрос общественного мнения, проведенный в Мексике, пролил свет на отношение ее граждан к новоизбранному президенту США. Как известно, во время предвыборной кампании Дональд Трамп не раз грозился депортировать всех нелегалов.
Результаты опроса, обнародованные в пятницу, показали, что подавляющее большинство мексиканцев имеют негативное отношение к Дональду Трампу. Более 60% респондентов заявили, что президент Мексики должен встретиться с Трампом и «защитить интересы своей страны». Представители компании «Buendia & Laredo», проводившей исследование, сообщили, что 74% процента опрошенных имеют крайне негативное мнение о новоизбранном президенте США, и лишь 5% относятся к нему положительно.
Как сообщалось ранее, Трамп во время предвыборной агитации не раз заявлял, что он простоит вдоль границы США и Мексики огромную стену, проведет массовые депортации мексиканцев, а также принудит Канаду расторгнуть соглашение о торговле между Канадой и Мексикой. Президент Мексики Пенья Ньето не раз выражал свои протесты против таких высказываний Трампа и приглашал его на официальную встречу.
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