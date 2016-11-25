Ученые из НАСА угрожают Трампу

Американские ученые из НАСА негативно отреагировали на заявление Дональда Трампа о том, что он намеревается сократить финансирование программ по исследованиям изменений климата.
Как сообщает replyua.net, ранее республиканец много раз говорил о том, что ему не нравятся исследования, которые связаны с климатическими изменениями на планете, и он готов урезать финансирование таких программ. Также Трамп обещал ускорить сланцевую революцию, несмотря на большие проблемы с экологией. По мнению избранного президента США, весь мир слишком преувеличивает проблему глобального потепления. Гэвин Шмидт, глава Института космических исследований НАСА, накануне пригрозил Трампу своей отставкой в случае, если миллиардер прекратит выделять средства на климатические исследования.
Шмидт подчеркнул, что климат быстро меняется, и Трамп волен назначать на высокие должности тех людей, которым вообще все равно, что происходит с климатом, но за природой будет последнее слово. По мнению ученого, если Трамп начнет осуществлять задуманное, в отставку уйдет не только он, но и целая группа ведущих специалистов НАСА.
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