Сын Трампа провел встречу со сторонниками России по Сирии

Издание The Wall Street Journal несколько часов назад сообщило о том, что Дональд Трамп-младший, старший сын нового президента США, проводил в октябре переговоры со сторонниками России по Сирии.
По информации replyua.net, Трамп собрал «конференцию», в которой участвовали политики, бизнесмены и дипломаты из нескольких государств, а также представители оппозиции Сирии. Во время этой встречи Трамп-младший обсуждал способы взаимодействия с Россией по ситуации в Сирии. Как стало известно, младший Трамп проводил эти переговоры в Париже, и обсуждение проходило в закрытом формате, а американское издание узнало о встрече от одного из участников. В издании отмечают, что эти переговоры стали еще одним доказательством того, что новый президент США заранее был готов к сотрудничеству с Россией, еще задолго до итогов президентских выборов.
Получается, что Трамп предвидел свою победу и подготавливал контакты с нужными людьми. Келлиэнн Конуэй, советник избранного главы США, подтвердила эту информацию и отметила, что младший Трамп действительно был в Париже в октябре, чтобы выступить на круглом столе. Он провел обед, где присутствовали 30 человек.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер