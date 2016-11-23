Експерт назвав 10 причин краху демократії в США за президентства Трампа

Стівен Вольт, експерт видання Foreign Policy у своїй статті розповів чому новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп небезпечний для американської та світової демократії, - про це інформує replyua.net.
На думку експерта, США ще не мали настільки свавільного і небезпечного президента. Він має неконтрольовану схильність до порушення правил і добивається перемоги за будь-яку ціну. Відтак, для досягнення своєї мети він не погребує жодними традиціями чи цінностями. Свою роль також відіграють його радники на зразок Майкла Флінна, які не мають чітко сформованої зовнішньополітичної позиції і схильні діяти ситуативно, керуючись одномоментною вигодою, та глибоке захоплення «сильними лідерами» - наприклад, російським президентом Володимиром Путіним чи його турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Відтак, експерт називає десять ймовірних кроків Трампа, які призведуть до повного краху демократії у Сполучених Штатах:
1. Систематичні спроби підкорити собі медіа проявились ще на етапі виборчої кампанії Трампа. Зараз він виступив із законодавчою ініціативою, яка спростить подання позовів проти преси і, відповідно, обмежить її свободу.
2. Створення власних медіа, які б слугували Трампу. «Якщо російський президент організував для себе Russia Today, то чому б його американському колезі не створити щось на зразок цього?», - іронізує експерт.
3. Політизація державної служби може бути досягнута через новий законопроект, який розширює поняття «уряду». Відтак, державні службовці будуть змушені проявляти лояльність до діючої президентської адміністрації.
4. Використання урядового компромату проти своїх політичних противників. Як наголошує експерт, справа Сноудена дозволила ще раз переконатись, що уряд не припинив шпигувати за громадянами. У США можна бути впевненим, що на кожного мешканця держави можна знайти відомості, які його компрометують. Зазвичай їх тримають в таємниці, проте за часів президентства Трампа вони можуть «випадково» потрапляти у підконтрольну йому пресу і завдавати шкоди його конкурентам.
5. Економічну війну проти політичних опонентів світ мав змогу спостерігати на прикладі Російської Федерації, коли Путін замкнув на собі всі грошові потоки. Цілком імовірно, те ж саме спробує зробити і Трамп.
6. Тиск на Верховний суд з метою прийняття вигідних для Трампа рішень. З огляду на те, що США є країною прецедентного права, це буде однією з альтернатив законотворчості, якщо з Конгресом не вдасться домовитись.
7. Відтак, не варто прогнозувати, що Трамп не піддасться спокусі застосовувати правосуддя для переслідування своїх противників – приклади цього неодноразово демонстрували Російська Федерація та Туреччина.
8. Коректування виборчої системи також піде на користь Трампу – останні вісім виборів показали, що республіканці у загальному вираженні отримують менше голосів виборців, ніж демократи. Тим не менш, система виборів у США створена таким чином, що раз поза разом віддає перемогу республіканцям. Коригування цієї системи дозволить зробити правління останніх майже безперервним.
9. Залякування населення для того, аби воно відчуло необхідність у сильному лідері, який їх захистить. Трамп уже почав це робити – «мексиканці-ґвалтівники», «мігранти, які крадуть робочі місця», «тероризм» вже були використані у передвиборній кампанії і будуть з’являтись раз поза разом для нагнітання істерії у населення.
10. Демонізація опозиції проявлятиметься у постійних скандалах навколо її основних діячів та у «переведенні» на особу – щоразу, коли звучатиме обґрунтована критика Трампа, варто чекати хвилі компромату на критика.
Відтак, автор застерігає громадян Сполучених Штатів – навіть якщо вам зараз здається, що система стримувань і противаг не має жодного недоліка і «працює як годинник», не варто покладатись тільки на неї. Російська Федерація і Туреччина показують яскравий приклад того, наскільки вразливою може бути демократія. Незважаючи на те, що спроби Трампа зламати опір системи можуть зіткнутись з невизначеною кількістю перешкод, це не значить, що за умови належної підтримки, наявності фінансового ресурсу і республіканців у Конгресі, він не зможе побудувати авторитарну державну машину.
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