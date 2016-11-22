Госдеп США предупредил об угрозе новых терактов в Европе

До 20 февраля следующего года в европейских странах сохранится повышенная угроза терактов, и самыми опасными станут новогодние праздники. Как передает replyua.net, такое сообщение было опубликовано на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов. В Госдепе предупредили всех американцев, которые планируют посетить Европу, о повышенной угрозе террористических актов.
На сайте ведомства говорится о том, что в период новогодних праздников террористические группировки ИГИЛ и Аль-Каида планируют серию терактов в европейских государствах. «Американцам нужно быть готовыми к тому, что в указанный период времени исламисты могут совершить теракты в ряде европейских государств. Всем гражданам, находящимся в Европе, нужно соблюдать повышенную осторожность, особенно в местах массового скопления людей – на ярмарках, фестивалях, в торговых центрах, в общественном транспорте. Также нужно проявлять бдительность во время экскурсий», подчеркнули в Госдепе.
Ранее в Соединенных Штатах также не исключили, что террористы готовятся совершить атаки в США – в частности, 24 ноября, на День благодарения, и 20 января, в день инаугурации президента Дональда Трампа.
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