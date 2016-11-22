Трамп раскрыл свои планы на первые 100 дней президентства

Будущий американский президент Дональд Трамп записал обращение к своим согражданам, в котором рассказал о планах на первые сто дней своего президентства после церемонии инаугурации. Об этом передает replyua.net. В том числе, он пообещал в первый же день после официального вступления в должность инициировать выход официального Вашингтона из договора по Транстихоокеанскому партнерству. Трамп назвал этот документ несущим достаточно серьезную угрозу для США. Также победитель президентской гонки в США заявил о том, что является сторонником двухсторонних соглашений и намерен бороться с кибератаками, осуществляемыми против США.
«Я буду обращаться к Пентагону и главе Комитета руководителей штабов ВС США, чтобы они подали свой план для защиты самых важных инфраструктурных объектов страны от кибератак», - сказал Дональд Трамп.
Он также сообщил, что хочет снять ограничения, приведшие к уничтожению рабочих мест и относящиеся к выработке в США энергии. Еще один план Трампа – внедрение запрета на пять лет для лоббистской деятельности для высокопоставленных чиновников после того, как они выйдут из администрации
Как известно, эксперты советуют различать обещания Трампа, данные им в ходе предвыборной агитации и действиями после начала его президентства.
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