валюта
СпецтемаТрагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Трамп раскрыл свои планы на первые 100 дней президентства

Трамп раскрыл свои планы на первые 100 дней президентства
Будущий американский президент Дональд Трамп записал обращение к своим согражданам, в котором рассказал о планах на первые сто дней своего президентства после церемонии инаугурации. Об этом передает replyua.net. В том числе, он пообещал в первый же день после официального вступления в должность инициировать выход официального Вашингтона из договора по Транстихоокеанскому партнерству. Трамп назвал этот документ несущим достаточно серьезную угрозу для США. Также победитель президентской гонки в США заявил о том, что является сторонником двухсторонних соглашений и намерен бороться с кибератаками, осуществляемыми против США.

«Я буду обращаться к Пентагону и главе Комитета руководителей штабов ВС США, чтобы они подали свой план для защиты самых важных инфраструктурных объектов страны от кибератак», - сказал Дональд Трамп.

Он также сообщил, что хочет снять ограничения, приведшие к уничтожению рабочих мест и относящиеся к выработке в США энергии. Еще один план Трампа – внедрение запрета на пять лет для лоббистской деятельности для высокопоставленных чиновников после того, как они выйдут из администрации

Как известно, эксперты советуют различать обещания Трампа, данные им в ходе предвыборной агитации и действиями после начала его президентства.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
21 ноя 2016
13236

Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»

Информационное агентство Newsader пишет, что 23 ноября Европейский парламент будет голосовать за резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих

21 ноя 2016
9662

Портников: во Франции назревает разрушительный удар по Нормандскому формату

Виталий Портников в своей статье «Битва друзей Путина: какой может стать новая Франция» пишет о том, чем президентские выборы во Франции могут обернуться для Украины, - передает replyua.net.


Последние новости

По решению суда гопредприятие «Антонов» должен выплатить России почти 3 миллиона долларов

The Economist дал большой политический прогноз на 2017 год

В Харькове педагог интерната хотела продать ребенка

В Крыму установят «Доску позора»

В Киеве массовое отравление детей

В Луганской области неизвестные напали на штаб «Правого сектора»

Волонтер: украинские военные сдерживают натиск РФ на Донбассе

Украина продолжает закупать ядерное топливо у России

Трамп раскрыл свои планы на первые 100 дней президентства

Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда

Цена на нефть подошла к неожиданной отметке

Новий сильний землетрус в Японії

Россия обвинила Украину в похищении двух российских военнослужащих из Крыма

Блогер прокоментував нові химерні ініціативи польської влади

Манн о том, как поступают лидеры, которые хотят развивать свою страну

У СБУ розвінчали черговий фейк російських ЗМІ

Сазонов: Минэнергоугля должно рассказать правду о том, откуда берется уголь-антрацит для украинских ТЭС

Експерт: ми програли цей раунд, але не з нульовим рахунком

Між Конгресом і Трампом вже почалось протистояння щодо України

Феминизм и снег вызвали хаос в Стокгольме - СМИ

 Новости за день