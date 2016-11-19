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Трамп и Столтенберг подчеркнули важность НАТО

Трамп и Столтенберг подчеркнули важность НАТО
Как сообщает replyua.net, в пятницу между Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который руководитель Североатлантического Альянса назвал «хорошим».

Информационное агентство Reuters пишет, что Трамп подтвердил важность НАТО для обеспечения безопасности в мире и заявил, что США будут продолжать следовать принципам альянса. Столтенберг в сообщении на своей странице в Twitter отметил: «Разговор с Трампом был очень хорошим. Мы сошлись во мнениях, что НАТО имеет непреходящую важность, и планируем увеличить расходы на оборону».

Как сообщалось ранее, в одной из своих предвыборных речей Трамп поставил эффективность НАТО под сомнение – он заявлял, что организация устарела и не способна противостоять современным угрозам безопасности. В пятницу Трамп в ходе телефонного разговора подтвердил важность альянса, что развеяло все опасения европейских лидеров. В то же время, Трамп подчеркнул, что НАТО нуждается в более рациональном распределении финансового бремени между членами Североатлантического Альянса. Столтенберг, в свою очередь, согласился, что США вносят намного больший вклад в НАТО, чем европейские державы.
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