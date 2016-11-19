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WSJ: У Трампа заготовлен неприятный сюрприз для Путина

WSJ: У Трампа заготовлен неприятный сюрприз для Путина
Американское издание The Wall Street Journal сообщает о том, что Россию может ждать очень неприятный сюрприз – Трамп собирается назначить главой Пентагона Джеймса Маттиса, ярого противника путинской политики, информирует replyua.net.

Журналисты отмечают, что в свое время генерал морской пехоты в отставке критиковал Путина, называл «очень острой» агрессию России на востоке Украины и призывал обратить на это внимание. К примеру, весной прошлого года генерал заявил о том, что война идет не только на Донбассе, но и в Крыму, и «эта ситуация очень опасна для всего региона». Также Маттис неоднократно утверждал, что главной целью российского президента является раскол Североатлантического альянса.

Впрочем, говорить о назначении Маттиса главой Пентагона пока рано. Дональд Трамп рассматривает на эту важную должность и других кандидатов. В частности, речь идет о бывшем советнике Джорджа Буша-младшего Стивене Хэдли, о Дэвиде Петреусе, который раньше возглавлял ЦРУ, а также о Джиме Таленте, бывшем сенаторе от Миссури, и о Джеке Кине, генерале в отставке.
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