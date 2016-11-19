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Эксперт: Трамп слишком поздно поймет игру противников США

Эксперт: Трамп слишком поздно поймет игру противников США
Избранный президент США многого не понимает, и он слишком поздно может осознать, какую игру затеяли противники Соединенных Штатов. Как передает replyua.net со ссылкой на Новое время, такое мнение высказал Карл Бильдт, дипломат и бывший шведский министр иностранных дел.

По его словам, весь мир должен дать Трампу немного времени, чтобы он смог разобраться в том, что происходит на самом деле. «Американцы, голосовавшие за Клинтон, очень рассержены, и они считают, что президентство Трампа негативно повлияет на мировую стабильность. Стратегия будущего президента в том, что касается внешней политики, действительно будет непредсказуемой, а предсказуемость является ядром всей американской системы. Любой, даже незначительный поворот может нанести имиджу Америки урон и приведет к глобальной нестабильности», считает Бильдт.

По мнению дипломата, Трамп может слишком поздно понять, что разваливающаяся Европа – это большой шанс для многих государств, чтобы окончательно ее развалить. Путин, а также некоторые другие лидеры стремятся ослабить Европу и воспользуются этим, если Трамп предоставит такой шанс, а это может случиться, поскольку на посту президента Трамп будет «раскачиваться» продолжительное время.
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