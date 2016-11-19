Канье Уэст поддержал Трампа, за что серьезно поплатился

Американский рэпер позволил себе небольшую похвальную речь в адрес нового президента США, и в результате таких заявлений остался освистанным своими поклонниками.
Как информирует replyua.net, в пятницу Кань Уэст дал большой концерт в городе Сан-Хосе, однако фанаты не дали рэперу нормально выступить, и на протяжении всего концерта свистели и призывали Уэста уйти со сцены. Это произошло сразу после того, как музыкант заявил о том, что не принимал участия в голосовании на президентских выборах, однако, если бы он пришел на участок, то отдал бы свой голос за Дональда Трампа. Западные источники сообщают, что на этом речь рэпер не закончил и начал рассказывать о том, что Соединенные Штаты являются расистской страной.
В конце своего монолога рэпер подчеркнул, что он уважает права женщин. Такие заявления очень не понравились слушателям, и они свистели все время, пока Уэст находился на сцене. Напомним, что многие американские знаменитости перед выборами заявили о том, что покинут США, если победит Дональд Трамп.
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