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Трамп будет президентствовать недолго, - эксперт

Трамп будет президентствовать недолго, - эксперт
Алан Лихтман, профессор Американского университета, снова напомнил всему миру о том, что ранее он прогнозировал импичмент Дональду Трампу, передает replyua.net со ссылкой на американские источники. Накануне профессор назвал причины, по которым Дональд Трамп долго не задержится в Овальном кабинете.

Лихтман считает, что к импичменту может привести одна из двух причин: во-первых, Трамп совершенно неуправляем и непредсказуем, а, во-вторых, это единственный американский президент, не имеющий опыта государственной службы. Нужно отметить, что Лихтман безошибочно предсказывает итоги президентских выборов в Соединенных Штатах с 1982 года, и за это время еще ни разу не ошибался. Более того, он был одним из немногих, кто уверенно заявлял о том, что Хиллари Клинтон потерпит сокрушительное поражение на выборах.

По словам Лихтмана, Трамп является джокером, и, несмотря на то, что многие эксперты говорят о том, что у Трампа не будет много власти, профессор так не считает. Он уверен, что миллиардер может назначить на важные посты «своих» людей, и республиканцы уже не смогут держать все под контролем.
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