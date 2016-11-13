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Российский блогер рассказал о «знатных русских корнях» Трампа

Российский блогер рассказал о «знатных русских корнях» Трампа
Александр Нилогов, российский блогер и философ, в блоге издания «Завтра» сообщил о том, что у Дональда Трампа «аристократические русские корни», передает replyua.net.

По словам блогера, корни будущего президента США затерялись в России – в роду отца киевского князя Игоря, князя Ладожского, то есть, Трамп принадлежит к роду Рюриков. Нилогов считает, что родственниками будущего главы США являются такие знатные персоны, как князья Ярослав, Владимир, Святослав и Игорь. По мнению автора этого необычного заключения, Трамп имеет русские корни по материнской линии. «Речь идет только о смешанном родстве, и я проследил три женские линии американского миллиардера. Через свою мать Мэри Энн, которая в девичестве носила фамилию Маклауд, Трамп приходится Рюрикам потомком сразу в трех коленях – 36-ом, 37-ом и 38-ом», утверждает философ.

Более того, он уверен, что и Обама является потомком Рюриков. Нилогов использовал для работы сайты, которые помогают изучить генеалогическое дерево. Нилогов обнаружил, что все президенты США, за исключением только восьмого президента, являются дальними родственниками Иоанна Безземельного, английского короля.
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