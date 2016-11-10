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Соломон Манн: недружественный президент заставит проснуться и понять, что ничего не положено

Соломон Манн: недружественный президент заставит проснуться и понять, что ничего не положено
Трамп призвал всех засучить рукава и начать работать, но этот призыв относился не только к США, и в большей мере слова Трампа были адресованы украинцам. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн.

По словам израильского эксперта, для всех сейчас наступает момент истины: скоро новая администрация будет нахваливать тех, кто преуспел, и раздавать пинки всем отстающим. «Все послы будут лезть из кожи вон, чтобы доказать Трампу и его администрации свою состоятельность. Приход очень недружественного Украине президента должен послужить добрую службу – Трамп разбудит всех уснувших, которые считают, что им все положено, как людям, «спасающим мир от Путина». На самом деле, никому и ничего не положено, - новая администрация будет принимать только результаты работы», сообщает израильский эксперт.

По его мнению, в окружении Трампа будут люди, не готовые делать поблажек. Также Манн сообщает, что блогер Олег Пономарь закрыл ему доступ к комментариям, поскольку «ему очень не понравилась критика Манна в адрес Клинтон». «Поздравляю «пророка» с победой Трампа. Злорадствую», пишет Манн.
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