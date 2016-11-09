Березовець повідомив гарні і погані новини з Вашингтону

Політолог Тарас Березовець, який зараз перебуває на місці подій – у Вашингтоні, повідомив, чого варто чекати від новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Як завжди, у всякій події є як позитивні, так і негативні аспекти, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали сторінки експерта в Фейсбук.
За словами Березовця, основною проблемою Клінтон стала низька явка її виборців – потенційний електорат Клінтон – афроамериканці та латиноамериканці – на вибори не з’явились. Крім того, доволі сильно на демократів вплинуло розчарування населення політикою Барака Обами. Відтак, за Трампа проголосувала частина виборців з протестними настоями. Березовець зізнався, що більшість американців шоковані результатами виборів.
Аспекти зовнішньої політики США за таких умов не визначено: якщо у випадку з Клінтон вже було чітко відомо хто займе ключові посади в уряді – Державного секретаря та Міністра оборони, то у штабі республіканців зараз повний хаос. Двома основними претендентами на пост очільника зовнішньополітичного відомства США є Ньют Гігнріч, який свого часу обіймав посаду спікера нижньої палати парламенту та найближчий радник Трампа Майкл Флінн. За словами Березовця, вони обидва є прихильниками України, тим не менш важко сказати наскільки сильно новообраний президент до них прислухатиметься. Крім того, республіканці повністю будуть контролювати Конгрес – а це значить, що більшість актів, прийнятих щодо України, залишаться в силі. Гарна новина, на думку політолога, полягає в тому, що всі так звані «друзі України» наразі пройшли в Конгрес. Погана новина – це те, що Пол Манафорт, який, у тому числі, свого часу був політтехнологом Януковича, продовжує впливати на Трампа. Відтак, у найближчому оточенні новообраного президента буде щонайменше вісім прямих лобістів російських інтересів.
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