Трамп стал четвертым президентом США, за которого не проголосовали избиратели

CNN сообщает о том, что по состоянию на 14 часов по киевскому времени в США обработали больше 96 процентов бюллетеней, информирует replyua.net. По количеству голосов избирателей уверенно лидирует Хиллари Клинтон, однако по количеству голосов выборщиков победу одержал Дональд Трамп.
За демократку проголосовали 59 миллионов 121 тысяча американцев, за республиканца – 58 миллионов 935 тысяч избирателей. Что касается голосов выборщиков, то здесь данные мировых СМИ пока расходятся. CNN пишет, что Клинтон получила 218 голосов, а Трамп – 289, другие агентства сообщают, что у Трампа только 276 голосов. По числу проголосовавших американцев также имеются некоторые расхождения, однако все международные СМИ уже констатировали, что на этих выборах большинство американцев проголосовало за кандидата от демократов.
До победы Трампа на этих выборах в истории Соединенных Штатов было всего три случая, когда на выборах побеждали кандидаты, получившие меньше голосов избирателей, нежели их соперники. Это Ратерфорд Хейз (1876 год), Бенджамин Харрисон (1888 год), Джордж Буш-младший (2000 год). Все они баллотировались от Республиканской партии.
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