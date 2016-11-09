Що ТРАМПилося? Чому американці різко захотіли жити в Канаді?

У роботі офіційного веб-сайту міграційної служби Канада спостерігаються перебої. За оцінкою спеціалістів, це спричинено високою кількістю запитів американських користувачів Інтернету. Скоріше за все, така ситуація була спричинена підрахунком голосів за результатами виборів президента США, за якими стало відомо, що новим главою держави стане республіканець Дональд Трамп. Про це сьогодні, 9-го листопада, пише російське агентство ВВС, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що після підрахунку голосів по президентським виборам в США мешканці Сполучених Штатів масово почали заходити на сайт канадської міграційної служби, що спричинило перенавантаження роботи серверів. І як наслідок, сайт не встигає обробляти запити користувачів. Як відомо, перед виборами в США багато ліберально налаштованих громадян, в тому числі і знаменитостей, заявляли, що у випадку перемоги Трампа вони переїдуть жити до Канади.
В той самий час американські мас-медіа також повідомляють, що пошукова система Google «страждає» від численних запитів американців стосовно переїзду до Канади. За результатами дослідження видання Oregon Live, це спостерігається вже протягом доби.
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