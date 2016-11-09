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Новий президент США каже про міжнародну дружбу і об'єднання Америки

Новий президент США каже про міжнародну дружбу і об'єднання Америки
Новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив з «переможною» промовою перед виборцями. Як повідомляє replyua.net, ця промова почалася після того, коли вже стало цілком зрозуміло, що Трамп отримає перемогу, а його головний опонент Хілларі Клінтон зателефонувала до нього, щоб визнати свою поразку.

«Дуже довгий час Америка була розділена. Проте тепер, у цьому році, прийшов час нам знову об’єднати наші цілі і наші ідеї. За декілька хвилин я стану новим президентом для кожного громадянина Сполучених Штатів. Я усвідомлюю, яка це велика відповідальність», - заявив вже президент США. «А тих кількох, які не проголосували за мене, я прошу також приєднатися і об’єднатися. Нам потрібно зробити нашу велику країну одним цілим», - сказав Трамп.

«Я хочу, щоб ми мали дружні стосунки з державами, які проявляють до нас те ж саме. Нам не потрібно ні з ким ворогувати, оскільки це руйнує. Нам потрібно шукати спільну мову, шукати шляхи нового партнерства», - наголошував він. Проте, водночас з тим Трамп нічого конкретного про зовнішню політику не говорив. Після гарних слів про дружбу він висловив подяку своїй родині та всім, хто допомагав йому в передвиборній гонці.
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