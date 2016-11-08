Выборы начались: в двух населенных пунктах проголосовали за Клинтон

В США стартовали президентские выборы, и уже по старой традиции, введенной еще в 1960 году, первыми голосуют жители штата Нью-Гэмпшир, информирует replyua.net. Как стало известно на избирательных участках уже побывали жители двух населенных пунктов Нью-Гэмпшира – Хартс-Локейшн и Диксвилл-Нотч.
Большинство граждан отдали свои голоса за Хиллари Клинтон. Пока эксперты боятся прогнозировать итоги голосования, однако именно Нью-Гэмпшир считается «примером» голосования в США. Нужно отметить, что в отличие от других стран, где предварительные итоги выборов начинают оглашать только после закрытия избирательных участков, в США действует совсем другая система голосования. Предварительные итоги публикуются сразу после того, как на одном участке проголосует большинство избирателей.
Более того, итоги выборов зависят не от простых американцев, а от так называемых выборщиков. Чтобы победить, кандидату нужно получить не меньше 270 голосов выборщиков. В истории Соединенных Штатов неоднократно побеждали не те кандидаты, за которых американцы отдавали максимальное количество голосов.
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