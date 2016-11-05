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Трамп заявил, что совершит "рейд" по штатам демократов

Трамп заявил, что совершит "рейд" по штатам демократов
Информационное агентство ВВС пишет, что Дональд Трамп сегодня заявил о своем намерении посетить все штаты США, где Демократическая партия США пользуется наибольшей поддержкой избирателей – Мичиган и Миннесоту.

Как передает replyua.net, Трамп заявил, что посетит «главные оплоты демократов в США» за два дня до выборов. Как известно, Республиканская партия США не побеждала в Миннесоте с 1972 года. Сегодня Трамп уже побывал во Флориде – в тот же день, когда в штате, поддерживающем демократов, кампанию проводила Хиллари Клинтон. Демократка вышла на сцену под песню Кети Перри, которая позднее поучаствует в ее митинге в Пенсильвании. На митинге во Флориде Трамп заявил: «Сейчас мы проводим митинг в этом штате, сразу вслед за Клинтон. После этого мы отправимся в Миннесоту и завоюем ее - эту традиционную твердыню демократов».

Согласно опросам общественного мнения, Клинтон все еще лидирует в ключевых штатах. В то же время, ее позиции сильно пошатнулись из-за возобновления расследования ФБР на прошлой неделе, которое анализирует письма, отправленные с ее частного почтового сервера, касающиеся ее работы в качестве госсекретаря США. Если ранее ее отрыв от Трамп составлял более 10%, то сейчас она лидирует всего на один процент.

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