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Клинтон "забыла" задекларировать 1 миллион долларов

Клинтон "забыла" задекларировать 1 миллион долларов
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, за три дня до выборов президента США вокруг Хиллари Клинтон разразился очередной скандал – ее противники заявили, что во время ее пребывания на должности Государственного секретаря США она приняла «подарок» в сумме 1 миллион долларов, однако нигде его не задекларировала.

Сегодня Фонд Клинтонов, являющийся совместной собственностью Билла Клинтона и Хиллари Клинтон, подтвердил, что действительно принял «благотворительное пожертвование» от Катара во время ее пребывания на должности Государственного секретаря, что было скрыто от Государственного департамента США. Клинтон еще в 2009 году, вступив в должность госсекретаря, подписала обязательство уведомлять ведомство о какой-либо финансовой поддержке, оказываемой иностранными правительствами, чтобы демонстрировать необходимый уровень прозрачности внешней политики США.

Перечисление денег в Фонд Клинтонов было сделано в 2011 году. Власти Катара преподнесли этот «дар» в честь празднования 65-летия Билла Клинтона. Они хотели передать деньги лично в виде чека, однако позднее вручили этот чек не Клинтону, а главе его предвыборного штаба Джону Подесте. Информация о «незадекларированном миллионе» всплыла в результате опубликования всей переписки Подесты на сайте WikiLeaks в прошлом месяце – все содержимое его электронного почтового ящика было украдено. Также WikiLeaks сообщал, что Катар является одной из стран, финансирующих ИГИЛ.

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