Клінтон стрімко виривається вперед - ЗМІ

Станом на вечір 4-го листопада 2016 року у передвиборній гонці кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки лідирує представник Демократичної партії Хілларі Клінтон, яка відірвалася від свого основного опонента – республіканця Дональда Трампа та 5 пунктів. Про це можна дізнатися з результатів опитування, які були проведені та оприлюднені агентствами Reuters/Ipsos вчора, передає replyua.net.
Чергове соціологічне опитування щодо думки американського виборця почалося 30-го жовтня. У тому випадку, якщо б голосування було проведено сьогодні, новим президентом США, за даними опитування, стала б Хілларі Клінтон, яка має найбільшу популярність серед американських громадян; її б результат був 44%. В той самий час Дональд Трамп втрачає позиція в рейтингу; його результат на «сьогоднішньому» голосуванні став 39 відсотків.
Варто згадати, що за даними опитування Reuters/Ipsos минулого тижня, Клінтон випереджала свого опонента-республіканця на 4-7 відсотків. За даними інших агентств, які також проводили опитування ці показники різняться. Деякі навіть заявляли, що Трамп вирвався в лідери і випереджає Клінтон на 1%. Так, за даними опитування, яке провело Real Clear Politics, Трамп скоротив відрив від демократа до 2%.
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