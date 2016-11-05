валюта
СпецтемаКінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Клінтон стрімко виривається вперед - ЗМІ

Клінтон стрімко виривається вперед - ЗМІ
Станом на вечір 4-го листопада 2016 року у передвиборній гонці кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки лідирує представник Демократичної партії Хілларі Клінтон, яка відірвалася від свого основного опонента – республіканця Дональда Трампа та 5 пунктів. Про це можна дізнатися з результатів опитування, які були проведені та оприлюднені агентствами Reuters/Ipsos вчора, передає replyua.net.

Чергове соціологічне опитування щодо думки американського виборця почалося 30-го жовтня. У тому випадку, якщо б голосування було проведено сьогодні, новим президентом США, за даними опитування, стала б Хілларі Клінтон, яка має найбільшу популярність серед американських громадян; її б результат був 44%. В той самий час Дональд Трамп втрачає позиція в рейтингу; його результат на «сьогоднішньому» голосуванні став 39 відсотків.

Варто згадати, що за даними опитування Reuters/Ipsos минулого тижня, Клінтон випереджала свого опонента-республіканця на 4-7 відсотків. За даними інших агентств, які також проводили опитування ці показники різняться. Деякі навіть заявляли, що Трамп вирвався в лідери і випереджає Клінтон на 1%. Так, за даними опитування, яке провело Real Clear Politics, Трамп скоротив відрив від демократа до 2%.

Горячая тема: Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 ноя 2016
12929

Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві

Оглядачі німецького видання Tageszeitung прокоментували встановлення у російській столиці пам’ятника Київському князю Володимиру Великому, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали

04 ноя 2016
8454

З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер

У мережі нарешті з’явились фото, на який зображено трюм (ангар) відомого на весь світ єдиного російського авіаносця «Адмірал Кузнецов». Блогер Олександр Коваленко не зміг залишитись осторонь такої


Свежие новости

Чому Путін програє Україні?

Кабмин изменил правила для компаний, предлагающих работу за границей

"Сховище зброї"під Києвом - товари звичайного магазину

Кириллова: новые подробности из жизни истеричной прокурорши

В день виборів у США можливі теракти

Германия снова предоставила Украине финансовую помощь

Для ремонту доріг на Донеччині, крім 2 мільярдів, потрібні спеціалісти та техніка

Клінтон стрімко виривається вперед - ЗМІ

В Пентагоне заявили об уничтожении главаря Аль-Каиды

Эксперт: в ноябре Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Украине

Эксперты привели реальные данные о количестве украинцев, живущих за чертой бедности

Синоптики: в Украине без осадков и повышение температуры

Дипломат: украинцы в США могут повлиять на результаты выборов

Российский журналист взбудоражил соцсети заявлением об украинцах

Марчук: вооруженная миссия ОБСЕ на Донбассе – бессмысленная затея

Путинский режим приведет к потере населения Крыма, - СМИ

Эксперт: Клинтон поддержит Украину, но затянет процесс предоставления оружия

В Украине увеличились продажи коммерческих авто

Командная система Кремля взломана хакерами, - СМИ

В России бурная реакция на решение СБУ

 Новости за день