Бизнесмен: американские конгрессмены намного беднее украинских политиков

Е-декларации наглядно продемонстрировали, что большинство украинских политиков намного богаче конгрессменов США. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет совладелец «Молочного альянса» Александр Деркач. По его словам, пока еще история не знает случая, когда бы какой-то американец смог разбогатеть, придя в политику, однако в Украине это возможно.
«В реальной жизни американские чиновники и политики законопослушные и тихие граждане, несмотря на то, что в голливудских фильмах с ними постоянно борется Брюс Уиллис. Представьте, что Конгресс США ежегодно распоряжается бюджетом в четыре триллиона долларов, и только 268 конгрессменов из 535 членов Конгресса являются обладателями миллионного состояния. Однако многие конгрессмены работают там уже по два десятка лет, но за эти годы миллионерами так и не стали», пишет Деркач. Также он отмечает, что, если разделить все состояния конгрессменов, то получится чуть больше миллиона долларов на каждого члена Конгресса, а всего в США 600 миллиардеров, но никто из них в политику не суется.
«Самым богатым в Конгрессе считается Даррелл Исса от Калифорнии, состояние которого 464 миллиона, а самым богатым чиновником числится Джон Керри, и у него 236 миллионов, но они не его, а его супруги, которая унаследовала такое состояние благодаря продаже кетчупов Хайнц. Если разделить состояние Иссы на всех конгрессменов, то, естественно, получится по миллиону, оттуда и такие цифры, но на самом деле, большинство конгрессменов – это люди со средним достатком», отмечает украинский бизнесмен.
Кроме того, пишет Деркач, с 1978 года каждый конгрессмен обязан подавать очень «жесткие» декларации, где он сообщает не только о доходах, но и о расходах, если они превышают тысячу долларов. «И декларации американцы заполняют со всей серьезностью, без дурацких шуток, поскольку знают об ответственности», добавляет Деркач.
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