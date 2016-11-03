Рабинович: теперь не только РФ, но и США ждут «черного лебедя»

Многие считают, что, согласно прогнозам предсказательных рынков, которые отдают победу Хиллари Клинтон, итоги выборов уже предрешены, но на самом деле такие прогнозы еще ничего не значат. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Слава Рабинович.
По словам российского финансиста, над США навис риск «прилета черного лебедя», который ранее он прогнозировал в России. «Недавнее заявление главы ФБР о возобновлении дела Клинтон обрушило вероятность ее победы с 81 до 75 процентов, и в этом как раз и заключается тот огромный риск. Он особенно высок в этой предвыборной гонке, поскольку скандалы такого масштаба редко наблюдались в президентских кампаниях в США. Риск сохранится до дня выборов, до 8 ноября. Суть всей этой гонки не предвещает ничего хорошего, даже, если Клинтон и удастся победить», считает Рабинович.
По мнению финансиста, если Трамп не победит, он может не признать результаты, и в этом случае Клинтон будет президентствовать над Конгрессом, однако он будет разделен. Это грозит непрекращающимися расследованиями и попытками импичмента, что чрезвычайно выгодно Путину, уверен Рабинович.
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