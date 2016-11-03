валюта
СпецтемаПервая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября

Рабинович: теперь не только РФ, но и США ждут «черного лебедя»

Рабинович: теперь не только РФ, но и США ждут «черного лебедя»
Многие считают, что, согласно прогнозам предсказательных рынков, которые отдают победу Хиллари Клинтон, итоги выборов уже предрешены, но на самом деле такие прогнозы еще ничего не значат. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Слава Рабинович.

По словам российского финансиста, над США навис риск «прилета черного лебедя», который ранее он прогнозировал в России. «Недавнее заявление главы ФБР о возобновлении дела Клинтон обрушило вероятность ее победы с 81 до 75 процентов, и в этом как раз и заключается тот огромный риск. Он особенно высок в этой предвыборной гонке, поскольку скандалы такого масштаба редко наблюдались в президентских кампаниях в США. Риск сохранится до дня выборов, до 8 ноября. Суть всей этой гонки не предвещает ничего хорошего, даже, если Клинтон и удастся победить», считает Рабинович.

По мнению финансиста, если Трамп не победит, он может не признать результаты, и в этом случае Клинтон будет президентствовать над Конгрессом, однако он будет разделен. Это грозит непрекращающимися расследованиями и попытками импичмента, что чрезвычайно выгодно Путину, уверен Рабинович.

Горячая тема: Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 ноя 2016
36877

Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Украинцы начали активно обсуждать во всех социальных сетях очередной «допинг» Дмитрия Добкина, который уже совершенно не стесняется и употребляет наркотики прямо во время заседаний, информирует


Свежие новости

«Солнечного клоуна» Попова отказались хоронить в России

В українських компаній проблеми з водопостачанням в окупований Донбас

Обнародован рейтинг самых богатых украинских олигархов

Клоун Олег Попов раптово помер у готелі Ростова-на-Дону

Поярков: девственные мозги избирателей отреагировали на декларации

«Динамо» попрощалося з євровесною, тримаємо кулаки за «Шахтар» та «Зорю»

Эксперт: после е-деклараций может последовать жесткая реакция от МВФ

Рабинович: теперь не только РФ, но и США ждут «черного лебедя»

В Гидрометцентре прогнозируют теплую и сухую погоду

Блогер пояснив, чому Путін, виплигуючи зі штанів, намагається оперативно прокласти газовий шлях в обхід України

В Одессе новый скандал из-за «Новороссии» и Ленина

У русских националистов все более популярен Гиркин, а не Путин, который «кинул» русских на Донбассе – эксперт

Трамп разослал приглашения на тусовку по случаю его победы на выборах

В Украине начнут сокращать размер субсидий

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

Сотник: москвичи не могут идентифицировать «российскую нацию»

Новые подземные толчки в Италии, - ученые прогнозируют дальнейшие землетрясения

В январе в Украине начнет работать железнодорожный паром

Пономарь: в России признали, что деньги закончатся уже в этом году

Обама рассказал о большой опасности после выборов

 Новости за день