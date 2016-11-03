Обама рассказал о большой опасности после выборов

Барак Обама, президент Соединенных Штатов, обратился к сторонникам демократов в Северной Каролине, сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС.
Глава государства напомнил всем избирателям о том, что судьба страны находится только в их руках и предупредил о последствиях неверного выбора. По словам президента, сделав неправильный выбор, американцы столкнутся с большими проблемами в будущем. В это же время с еще одной речью во Флориде выступал и Дональд Трамп перед своими сторонниками. Республиканец тоже предупредил избирателей о последствиях неправильного выбора. По его словам, в случае победы на выборах Хиллари Клинтон в Соединенных Штатах начнется конституционный кризис.
Более того, Трамп уверен, что после победы Клинтон будет очень много судебных исков. Такое заявление от Трампа связано, прежде всего, с тем, что Клинтон оказалась в центре нового скандала, и он связан с ее работой в должности госсекретаря США. Напомним, что, согласно результатам нового опроса в США, Клинтон снова отрывается от Трампа на шесть процентов.
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