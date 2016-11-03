Reuters: Клинтон снова отрывается от Трампа

Агентство Reuters опубликовало результаты самого последнего опроса, проведенного в США, информирует replyua.net. Кандидату от Демократической партии снова удалось обойти своего единственного конкурента-республиканца.
Согласно результатам очередного опроса, который был обнародован ровно за пять дней до президентских выборов, Хиллари Клинтон заручилась поддержкой 45 процентов избирателей, а у Трампа на сегодняшний день только 39 процентов голосов, и это значит, что демократка снова сумела создать приличный отрыв в шесть процентов. В агентстве подчеркнули, что в опросе участвовали около 1800 американцев из разных штатов страны, и исследование проводилось с 28 октября по 1 ноября. Напомним, что еще пару дней назад в большинстве опросов уже лидировал Дональд Трамп, причем, если разбирать голоса по конкретным штатам, у него была поддержка в так называемых самых важных штатах США.
Такие сенсационные изменения рейтингов были связаны с тем, что Федеральное бюро расследований снова возобновило дело, связанное с электронной перепиской Клинтон. Однако, несмотря на громкий скандал, шансы на победу у демократки выше, чем у республиканца.
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