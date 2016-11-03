В США продолжается процесс над родственниками президента Венесуэлы

Информационное агентство Reuters сообщает, что в США начался отбор присяжных для проведения суда над двумя племянниками жены венесуэльского президента Мадуро. Они были задержаны в ноябре 2015 года при попытке продать крупную партию наркотиков – об этом передает replyua.net.
Прокуратура США заявляет, что Франки Франсиско Флорес де Фрейтас и Антонио Кампо Флорес, племянники первой леди Венесуэлы, пытались сбыть крупную партию наркотиков, а полученные деньги должны были использоваться для препятствования победе оппозиционных сил на парламентских выборах в Венесуэле. Процесс в отношении них должен начаться в ближайшее время в суде Манхэттена.
Самым сложным в процедуре отбора присяжных оказалось отобрать не тех из них, кто будет непредвзятым, а тех, кто хоть что-нибудь знает о политической ситуации в Венесуэле. В отборе участвовали 95 пять человек. Он проводился в несколько раундов, в результате чего удалось отобрать только три человека – медсестру, архитектора и сотрудника колл-центра Нью-Йорка. Окончательный состав жюри должен состоять из 12 человек и четырех заместителей – на случай, если кто-то из основного состава не сможет явиться. Отбор присяжных продолжится в четверг.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter