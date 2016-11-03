валюта
СпецтемаРоман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

В США продолжается процесс над родственниками президента Венесуэлы

В США продолжается процесс над родственниками президента Венесуэлы
Информационное агентство Reuters сообщает, что в США начался отбор присяжных для проведения суда над двумя племянниками жены венесуэльского президента Мадуро. Они были задержаны в ноябре 2015 года при попытке продать крупную партию наркотиков – об этом передает replyua.net.

Прокуратура США заявляет, что Франки Франсиско Флорес де Фрейтас и Антонио Кампо Флорес, племянники первой леди Венесуэлы, пытались сбыть крупную партию наркотиков, а полученные деньги должны были использоваться для препятствования победе оппозиционных сил на парламентских выборах в Венесуэле. Процесс в отношении них должен начаться в ближайшее время в суде Манхэттена.

Самым сложным в процедуре отбора присяжных оказалось отобрать не тех из них, кто будет непредвзятым, а тех, кто хоть что-нибудь знает о политической ситуации в Венесуэле. В отборе участвовали 95 пять человек. Он проводился в несколько раундов, в результате чего удалось отобрать только три человека – медсестру, архитектора и сотрудника колл-центра Нью-Йорка. Окончательный состав жюри должен состоять из 12 человек и четырех заместителей – на случай, если кто-то из основного состава не сможет явиться. Отбор присяжных продолжится в четверг.

Горячая тема: Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 ноя 2016
23856

Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Украинцы начали активно обсуждать во всех социальных сетях очередной «допинг» Дмитрия Добкина, который уже совершенно не стесняется и употребляет наркотики прямо во время заседаний, информирует


Свежие новости

В США продолжается процесс над родственниками президента Венесуэлы

Немецкая полиция арестовала сирийца, подозреваемого в терроризме

В Крыму из кранов течет соленая вода

Тепер зрозуміло, чому Тимошенко влаштувала істерику – блогер

Я выбирал самую дешевую путевку, - Добкин

Обама раскритиковал ФБР за "инсинуации" в отношении Хиллари Клинтон

Владелец банка "Михайловский" Виктор Полищук пытается уйти от уголовной ответственности, - НБУ

Саркози увеличил свои нападки на Жюппе, - Reuters

Меркель звинуватила російських союзників у злочинах проти людяності

Украинские провайдеры получили 23 предупреждения за ретрансляцию российских каналов

Кримські окупанти вирішили знизити прожитковий мінімум

В 115 многоквартирных домах, восьми школах и двух детсадах оккупированного Крыма нет отопления

Кримський Бандерівець поділився відео «мітингу» рибалок в окупованій Ялті

От России надо требовать создания крымскотатарской автономии, - Фейгин

Директора украинской библиотеки в Москве обвинили в «разжигании ненависти» к россиянам

Нафта в режимі русофобії – блогер

Италию ждут более мощные землетрясения, - ученые

Припинення роботи залізничного вузла в окупованому Дебальцево: є два варіанти подій – блогер

Привіт для «Іскандерів» з Румунії – блогер

Журналіст: «Моторолу» замовили в Кремлі, щоб створити культ героя для окупованих територій «ДНР» та «ЛНР»

 Новости за день