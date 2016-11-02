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Президент Филиппин назвал военных чиновников США "обезьянами" и "дураками"

Президент Филиппин назвал военных чиновников США "обезьянами" и "дураками"
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Филиппин Родриго Дутерте заявил сегодня, что его страна не будет совершать запланированную закупку 26 000 винтовок у США, назвав тех, кто был ответственным с американской стороны за отмену этой закупки, «дураками» и «обезьянами». Он добавил, что вместо США, за покупкой оружия он может обратиться к России или Китаю.

Тирады Дутерте, направленные против США, становятся все жестче. Сегодня президент Филиппин заявил, что «когда-то он верил, что Вашингтон является главным военным союзником Малины, однако теперь он потерял уважение к США». Как сообщалось ранее, Госдепартамент США приостановил продажу штурмовых винтовок филиппинской полиции после того, как сотрудники из офиса сенатора США Бена Кардина заявили, что воспрепятствуют этому. Кардин, представитель Демократической партии США, занимающий пост главы Комитета по иностранным делам, сообщал ранее, что не поддерживает продолжение оказания военной помощи Филиппинам после проведения Дутерте кампании по борьбе с наркобизнесом, которую сенатор назвал «кровавой четырехмесячной бойней».

Выступая на телевидении, Дутерте сказал: «Посмотрите на этих обезьян, 26 000 единиц огнестрельного оружия, которые мы хотели купить, они не хотят продавать. Сукин сын, у нас полно оружия своего собственного производства. Эти американцы - дураки».

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