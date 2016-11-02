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США сделали рекордную закупку сырой нефти

США сделали рекордную закупку сырой нефти
Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня был опубликован отчет американского департамента энергетики, в котором указывается, что на прошлой неделе США сделали рекордную за 30 последних лет закупку сырой нефти – 14 миллионов баррелей.

Repyua.net передает, что за неделю, завершившуюся 28 октября, США закупили 14,4 миллиона баррелей сырой нефти, в то время как первоначально планировалось купить лишь 1 миллион баррелей за этот период. В отчете EIA указывается, что эта огромная закупка импортной нефти связана с рекордно низкой ценой на нефть – 45,12 долларов за баррель. Она ниже, чем цены на сырую нефть, существовавшая в сентябре, на 3,3 процента, что составляет 1,57 доллара.

До этой огромной закупки США практически перестали покупать нефть. В сентябре импорт нефти почти остановился. Каждые сутки на заводах США перерабатываются около 104 000 баррелей нефти, однако коэффициент ее использования снизился на 0,4 процента, достигнув 85,2 % от общей мощности. По мнению экспертов, хотя эта закупка и была самой большой, она станет последней крупной закупкой нефти в текущем году – в целом, США снижает уровень импорта сырой нефти.

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