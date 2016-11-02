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Автори книг про Дональда Трампа розповіли про його справжню сутність

Автори книг про Дональда Трампа розповіли про його справжню сутність
У багатьох людей по всьому світі з ім’ям Дональда Трампа асоціюється хамство, нахабство та збоченість. В той самий час виділяються головні характерні риси кандидата в президенти США від Республіканської партії – це самозакоханість та самовпевненість. Як повідомляє replyua.net, описуючи Трампа як кандидата в президенти Сполучених Штатів, експерти називають ряд негативних слів, які описують поведінку політика.

«Загалом можна довго підбирати негативні слова, і більшість з них будуть влучними. Але якщо зробити висновок і спробувати описати Дональда Трампа одним словом, то найкраще підійде «ділок». Він намагається «продати» себе якомога дорожче. У нього високий рівень самовпевненості, можливо це просто гра. Якщо хтось нагадує Трампу про його ж невдачі, він на це реагує дуже бурно. Для нього це неприпустима і дуже болюча тема. Це просто масивний удар по його самозакоханості», - розповідає американська письменниця, автор двох випущених в тираж книг про Трампа та його родину Гвенда Блер.

В той самий час американський кореспондент Тімоті О’Браян, який написав книгу «Нація Трампа», підтвердив слова Блер. Колись Дональд Трамп судився з ним лише через те, що журналіст у своїй книзі назвав політика лише мільйонером, коли треба було Мільярдером.

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