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Эксперт: эффект разорвавшейся бомбы, или о том, как Трамп вырвался вперед

Эксперт: эффект разорвавшейся бомбы, или о том, как Трамп вырвался вперед
Возобновление расследования ФБР против Клинтон имело эффект разорвавшейся бомбы, и уже через несколько дней, согласно результатам нескольких опросов, Трампу удалось вырваться вперед. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет эксперт-международник Максим Яли.

По его словам, впервые за несколько месяцев Трамп лидирует – у него 46 процентов против 45 процентов за Хиллари Клинтон. «Шансы на победу сравнялись, Трамп даже вырвался вперед в самых важных штатах, и ему удалось сплотить вокруг себя республиканцев, которые ранее отказывались его поддерживать. Поддержку Трампу также оказали белые мужчины-американцы среднего возраста, и в этой группе популярность республиканца увеличилась сразу на 18 процентов», пишет международник. Также он отмечает, что белые мужчины-американцы чаще всего голосуют за Республиканскую партию, и в прошлый четверг Трамп нарастил поддержку сразу на пять процентов в тех штатах, где преимущественно выбирают республиканцев.

Яли напоминает, что сторонники республиканцев также более активны в день выборов, нежели сторонники демократов, однако выводы делать рано, поскольку окончательный «вердикт» выносят выборщики, поэтому можно говорить о равных шансах Трампа и Клинтон.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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01 ноя 2016
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Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


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