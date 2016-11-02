Эксперт: эффект разорвавшейся бомбы, или о том, как Трамп вырвался вперед

Возобновление расследования ФБР против Клинтон имело эффект разорвавшейся бомбы, и уже через несколько дней, согласно результатам нескольких опросов, Трампу удалось вырваться вперед. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет эксперт-международник Максим Яли.
По его словам, впервые за несколько месяцев Трамп лидирует – у него 46 процентов против 45 процентов за Хиллари Клинтон. «Шансы на победу сравнялись, Трамп даже вырвался вперед в самых важных штатах, и ему удалось сплотить вокруг себя республиканцев, которые ранее отказывались его поддерживать. Поддержку Трампу также оказали белые мужчины-американцы среднего возраста, и в этой группе популярность республиканца увеличилась сразу на 18 процентов», пишет международник. Также он отмечает, что белые мужчины-американцы чаще всего голосуют за Республиканскую партию, и в прошлый четверг Трамп нарастил поддержку сразу на пять процентов в тех штатах, где преимущественно выбирают республиканцев.
Яли напоминает, что сторонники республиканцев также более активны в день выборов, нежели сторонники демократов, однако выводы делать рано, поскольку окончательный «вердикт» выносят выборщики, поэтому можно говорить о равных шансах Трампа и Клинтон.
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