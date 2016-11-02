Керри: Обама отреагирует на кибератаки хакеров

Госсекретарь США заявил о том, что глава государства Барак Обама обязательно ответит России в «установленные сроки» на кибератаки, совершенные хакерами.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РБК, Джон Керри отметил, что решение об ответных мерах на кибератаки было принято уже давно, и реакция будет в установленное время, однако Обама может сделать так, что эти меры не увидят окружающие. «Кибератаки хакеров могут иметь большие последствия, и, если мы молчали, это не значит, что реакции не последует. Не может быть и речи о том, чтобы просто сидеть, сложа руки, и США примут ответные меры», подчеркнул госсекретарь. Напомним, что ранее в мировые СМИ просочилась информация о том, что в Белом доме не исключают возможность проведения беспрецедентной операции против России.
Секретная операция станет ответом США на действия со стороны России. В Кремле имели наглость совершить кибератаки и попытались изменить результаты президентских выборов, чего не было за всю историю Соединенных Штатов – еще ни одна страна не вмешивалась в предвыборную кампанию.
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