валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество | Посетите новый финансовый форум

Северная Корея готовится к запуску баллистической ракеты, - США

Северная Корея готовится к запуску баллистической ракеты, - США
Fox Business Network сообщает, что КНДР может осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности в течение ближайших трех суток, - такое заявление сделали два военных чиновника США, пожелав остаться неизвестными.

Replyua.net передает, что в течение ближайших 24-76 часов Северная Корея планирует запустить еще одну баллистическую ракету. Последний запуск баллистической ракеты был произведен Северной Кореей 20 октября, а до этого – в начале сентября. В течение 2016 года северокорейские власти не раз нарушали резолюцию ООН, поддержанную в том числе Китаем, о запрете использования любых баллистических ракет.

Северная Корея реализует свою ядерную программу, находясь под действием санкции США, ЕС и ООН. По мнению военных экспертов США, попытка запуска баллистической ракеты «Мусудан» 20 октября закончилась неудачей сразу же после старта. Этот запуск стал уже восьмым в КНДР за последние 7 месяцев. По мнению военных США, а также исходя из заявления самих северокорейских лидеров, радиус дальности баллистических ракет КНДР может составлять 3000 км, а стартовой площадкой может служить подводная лодка или мобильная пусковая установка.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
01 ноя 2016
21898

Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


Свежие новости

«Адмірал Кузнецов» не перестає смішити – блогер

Росію чекають нові проблеми – блогер

Северная Корея готовится к запуску баллистической ракеты, - США

Підготовка до конфлікту? Туреччина стрімко переозброюється

Хэллоуин в России запретят из-за того, что он мешает "русским духовным скрепам", - эксперт

В Бразилії 10 людей загинуло під час обвалення печери

Очередной российский фэйк не прошел, - Кавказ.Реалии

Захарченко призначив в окупований Донецьк нового «мера»

Сущенко сдал «друг семьи», - Фейгин

Китай продемонстрировал миру свою военную мощь

Російська мова втрачає статус міжнародної

Росія знову посягала на повітряний простір Естонії

Правила, установленные халифатом "Исламского государства" в Мосуле, шокировали мир

Відмовившись від української солі, Росія ризикує крупно насолити власним споживачам

Західна преса насміхається з путінського чиновника, який через фінансову скруту вирішив продати будинок мерії

Судакскую крепость могут не внести в список ЮНЕСКО из-за плохого состояния

Подивіться в дзеркало і побачте там ідіота – блогер про зарплатню депутатів та електронні декларації

НБУ упростил проведение валютных операций для страховых компаний

В Україні може бути встановлений авторитарний «патріотичний» режим – Портніков

Варто чекати нової хвилі терактів у Росії? – блогер

 Новости за день