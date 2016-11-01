Северная Корея готовится к запуску баллистической ракеты, - США

Fox Business Network сообщает, что КНДР может осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности в течение ближайших трех суток, - такое заявление сделали два военных чиновника США, пожелав остаться неизвестными.
Replyua.net передает, что в течение ближайших 24-76 часов Северная Корея планирует запустить еще одну баллистическую ракету. Последний запуск баллистической ракеты был произведен Северной Кореей 20 октября, а до этого – в начале сентября. В течение 2016 года северокорейские власти не раз нарушали резолюцию ООН, поддержанную в том числе Китаем, о запрете использования любых баллистических ракет.
Северная Корея реализует свою ядерную программу, находясь под действием санкции США, ЕС и ООН. По мнению военных экспертов США, попытка запуска баллистической ракеты «Мусудан» 20 октября закончилась неудачей сразу же после старта. Этот запуск стал уже восьмым в КНДР за последние 7 месяцев. По мнению военных США, а также исходя из заявления самих северокорейских лидеров, радиус дальности баллистических ракет КНДР может составлять 3000 км, а стартовой площадкой может служить подводная лодка или мобильная пусковая установка.
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