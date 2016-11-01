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Підготовка до конфлікту? Туреччина стрімко переозброюється

Підготовка до конфлікту? Туреччина стрімко переозброюється
Туреччина стрімко модернізує свої збройні сили, нарощуючи як кадровий, так і технічний потенціал армії, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, розміщені інтернет-порталом «Росбалт».

Так, сьогодні, першого листопада 2016 року, стало відомо про чергову значну покупку для турецьких військових. Як зазначив очільник оборонного відомства Туреччини Фікрі Ишик в інтерв’ю одному із місцевих телеканалів, підконтрольне йому міністерство придбає у Сполучених штатів Америки винищувачі. Такі закупівлі будуть проводитись вже вдруге.

Західні ЗМІ довідались, що в межах цієї угоди турецьким пілотам буде передано двадцять чотири винищувачі п’ятого покоління. З огляду на те, що американці вже припинили виробництво F-22, то, скоріше за все, йдеться про придбання F-35. Нагадаємо, два роки тому Туреччина вже замовила у військової корпорації Lockheed Martin десять винищувачів F-35A. Їх поставки мають розпочатись вже у 2018 році. До цього повідомлялось про придбання для модернізації турецької армії нових зразків озброєнь, у тому числі танків, бронетехніки та засобів протиповітряної оборони. Наразі Туреччина проводить сухопутну військову операцію проти терористів ІД в Іраку та Сирії.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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01 ноя 2016
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Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


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