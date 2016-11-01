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Клинтон обвинила ФБР в "двойных стандартах"

Клинтон обвинила ФБР в "двойных стандартах"
Информационное агентство ВВС пишет, что штаб кандидата в президенты США от Демократической партии сегодня обвинил Федеральное бюро расследований в применении «вопиющих двойных стандартах» в связи с поведением ведомства при проведении расследования против Хиллари Клинтон.

Заявление штаба Клинтон прозвучало после того, как Джеймс Комей на прошлой неделе заявил, что ФБР возобновило расследование против кандидата в президенты, однако не дал никакой дополнительной информации. По мнению Клинтон, Комей нарушает один из законов США, запрещающий государственным служащим вмешиваться в ход избирательной кампании, поскольку его заявление было сделано всего за 10 дней до выборов президента. ФБР отказалось давать какие-либо комментарии журналистам в связи с возникшей ситуацией.

В воскресенье Клинтон призвала ФБР уточнить, на каком этапе находится расследование против нее, а также объяснить, в чем суть обвинений. «ФБР должно рассказать народу США, о каких именно письмах идет речь и в чем суть обвинений против меня. Американские граждане должны знать все о кандидатах в президенты США, учитывая, что до выборов осталось менее, чем 10 дней». Представитель избирательного штаба Клинтон Робби Мук заявил, что поведение ФБР «нельзя рассматривать иначе, чем вопиющие двойные стандарты» и потребовал от ведомства объяснить, «почему не существует такого же отношения ФБР к Дональду Трампу».

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