Трамп приближается к Клинтон по популярности

Результаты самого свежего опроса Reuters свидетельствуют о том, что Дональд Трамп сократил разрыв от Хиллари Клинтон, информирует replyua.net. Теперь разница в голосах между кандидатами составляет всего пять процентов.
По сообщениям агентства, рейтинг кандидата от демократов начал снижаться после того, как в Федеральном бюро расследований заявили о возобновлении производства против Клинтон, связанного с использованием личной почты для отправки секретных сообщений. Сейчас у Трампа 39 процентов голосов избирателей, а у Клинтон – 44 процента. Причем многие избиратели в США еще не определились с выбором, и таких насчитывается около 15 процентов. Агентство проводило опрос в течение нескольких дней – с 26 по 30 октября.
Еще несколько дней назад агентство предоставляло результаты другого опроса, согласно которым Клинтон опережала Трампа на шесть процентов. Между тем, большинство экспертов отдают предпочтение Хиллари Клинтон и отмечают, что шансы демократки одержать победу достигают 75 процентов. Выборы в США пройдут ровно через неделю.
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