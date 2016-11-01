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Землетрясения в Лос-Анджелесе в 1933 году было вызвано бурением нефтяных скважин, - ученые

Землетрясения в Лос-Анджелесе в 1933 году было вызвано бурением нефтяных скважин, - ученые
Издание Associated Press сообщает, что американским ученым удалось установить причины землетрясения, произошедшего в США более 80 лет назад и унесшего жизни более 100 человек. По их мнению, причиной подземных толчков стало бурение нефтяных скважин – об этом передает replyua.net.

Результаты исследования, проведенного учеными Геологической службы США, пока являются только гипотезой и будут тщательно проверены государственными органами и другими научными учреждениями США. Естественно, дело получит огромный общественный резонанс, поскольку станет первым зарегистрированным случаем бурения нефтяных скважин, повлекшим за собой гибель такого огромного количества людей.

Ученым еще предстоит глубокий анализ разнообразных данных, зафиксированных в 1920-е и 1930-е годы, однако, вероятность того, что именно бурение нефтяных скважин стало причиной подземных толчков силой в 6,4 балла, обрушившихся на Лонг-Бич, является очень высокой, - заявляет сейсмолог Сью Хаф. До обнародования результатов этих исследований считалось, что землетрясение 1933 года имели естественные причины. Технологии бурения сильно изменились с тех пор, поэтому землетрясения не повторялись.

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