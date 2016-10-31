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В США придумали новый способ экономии воды

В США придумали новый способ экономии воды
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, Агентство по охране окружающей среды США призывает жителей США, в частности – Калифорнии и других засушливых районов страны, отказаться от газонов и лужаек вокруг их домов. На полив этих угодий каждый американец тратит примерно 34 литра воды в день, что составляет треть всего дневного расхода воды каждого домохозяйства.

Власти США посчитали, что суммарно все владельцы газов, лужаек и садов тратят на их полив столько воды в день, сколько хватило бы для обеспечения дневным запасом воды 9 городов размером с Нью-Йорк. В связи с этим Агентство по охране окружающей среды призвало американцев отказаться от газонов вовсе либо выращивать на них только те растения, которые не требуют ежедневного обильного полива. Этот социальный эксперимент должен помочь США сэкономить значительную часть водных ресурсов. Представители ведомства заявили: «Работает ли этот метод? Конечно, ведь эти меры обеспечивают долгосрочные исторические инвестиции». Чтобы мотивировать американцев отказаться от газонов, требующий обильного полива, власти США решили выплачивать им компенсации, на которые в течение последних двух лет из бюджета были выделены 350 миллионов долларов.

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