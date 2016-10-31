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Рабинович: американское предвыборное. В России такого не покажут

Рабинович: американское предвыборное. В России такого не покажут
По киселевским каналам такого никогда не покажут, и речь пойдет о предстоящих президентских выборах в США. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Слава Рабинович. По словам финансиста, в России такие цифры будут тщательно скрывать, однако по состоянию на сегодняшний день вероятность победы Клинтон на выборах достигает уже 75 процентов, и такие показатели рассчитывают по определенной форме из трех составляющих – предсказательные рынки, результаты опросов среди избирателей и результаты опросов, дисконтированных на исторические и экономические цифры.

«И Трамп, и Клинтон в последнее время наращивали свои рейтинги за счет тех, кто до этого дня еще не определился с выбором, и за счет тех, кто поддерживал других кандидатов, однако за несколько дней до голосования все-так отдал предпочтение или демократке, или республиканцу. Впрочем, есть еще 15 процентов, которые пока не решили, за кого нужно отдавать голоса, и это огромный процент, если сравнивать с прежней президентской гонкой четыре года назад. Однако эти 15 процентов, как ни странно, дают надежду Трампу, а не Клинтон», подчеркивает Рабинович.

Также он приводит данные электорального колледжа, и институт отдает предпочтение демократке. Согласно данным этого института, Клинтон обгоняет Трампа в Аризоне – в этом штате за шесть десятилетий демократы побеждали всего один раз. Во многих штатах, пишет Рабинович, у Клинтон и Трампа проценты одинаковые, однако республиканец оторвался вперед в Миссури, Джорджии, Айове и Огайо, а демократка – в Мичигане, Нью-Гэмпшире, Вирджинии, Колорадо, Висконсине, Пенсильвании, Мэне, Неваде, Флориде, Северной Каролине и Аризоне.

«Хотя победа Клинтон уже очевидна, существуют некоторые риски – Трамп настроен решительно и уже пообещал, что будет оспаривать честность голосования, и нужно констатировать, что такого в истории США пока не было. В избирательной системе Штатов фальсификаций никогда никто не наблюдал, однако республиканцы, скорее всего, заявят об этом. Уже сейчас, согласно некоторым данным, почти 73 процента республиканцев заявляют, что эти выборы будут нечестными. Кто смотрел дебаты, тот прекрасно помнит заявление миллиардера. Публично он заявил, что не признает поражения и не примет результаты выборов, а это значит, что мирной и демократической смены власти в США не будет», уверен финансист.

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