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Лидер демократов в Сенате США обвинил ФБР в нарушении закона

Лидер демократов в Сенате США обвинил ФБР в нарушении закона
Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, лидер представителей Демократической партии США в Сенате сегодня заявил, что глава Федерального бюро расследований Джейсм Комей, возможно, нарушил один из важных законодательных актов США в отношении избирательного процесса.

Гарри Рид обвинил директора ФБР Джеймса Комея в нарушении акта, который запрещает государственным чиновникам влиять на выборы. Он подкрепил свои слова тем, что «информация о новом расследовании против Хиллари Клинтон поступила менее, чем за две недели до выборов», а также тем, что «обвинения ФБР выглядят необоснованными, они «темнят» и тянут время». Как сообщалось ранее, в пятницу Клинтон потребовала от ФБР объяснений в отношении сути расследования. По ее мнению «избиратели за 10 дней до выборов имеют право знать всю правду о кандидатах в президенты».

В то же время, глава ФБР сегодня заявил, что они уже получили ордер об исследовании переписки между бывшим главным помощником Клинтон и ее мужем, Энтони Вайнером, обвиненном в «незаконной смс-переписке с 15-летней девочкой», происходившей во время пребывания Клинтон на посту Государственного секретаря.

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