Власти США приказали семьям дипломатов в Стамбуле покинуть Турцию

Как передает replyua.net со ссылкой на «Цензор. НЕТ», правительство США сегодня приказало членам семей дипломатических работников Консульства Соединенных Штатов Америки в Турции покинуть страну.
Госдепартамент Соединенных Штатов Америки заявил, что это решение было принято в связи с поступившей информацией о повышенной активности экстремистских группировок в Турции, которые выражали намерения нападать на граждан США в Стамбуле. Подобные действия были замечены в районах, где члены семей дипломатических сотрудников консульства часто бывают и живут.
Американское ведомство выдало такое распоряжение только в отношении главного дипломатического представительства в Турции, штат которого полностью укомплектован. Сотрудники других дипломатических ведомств и члены их семей пока должны оставаться в Турции. Напоминаем, что на прошлой неделе власти США предупредили своих граждан о том, что им стоит посещать Турцию лишь в случае крайней необходимости. Украинские власти рекомендовали гражданам Украины при совершении поездок в Турции «проявлять повышенную бдительность и осторожность».
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