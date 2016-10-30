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Клинтон бросила вызов ФБР, пытаясь удержать свои рейтинги

Клинтон бросила вызов ФБР, пытаясь удержать свои рейтинги
Reuters сообщает, что Хиллари Клинтон бросила вызов директору ФБР Джеймсу Комей, в среду заявившему, что против нее начато новое расследование. Клинтон потребовала от Комей полных объяснений о следственных действиях, которые ведутся в отношении нее в связи с использованием ею частного сервера для правительственной переписки во время пребывания на посту государственного секретаря – об этом передает replyua.net.

Выступая перед народом в Дайтон-Бич, Клитон заявила, что «действия Комей выглядят очень странно и похожи на провокацию». Она добавила: «Всего за десять дней до выборов он заявляет, что начал против меня новое расследование и не сообщает никаких деталей. Это не просто странно, а беспрецедентно, и это очень беспокоит всех нас, потому что избиратели заслуживают того, чтобы получить полную информацию о расследовании и фактах, на которых оно строится».

Четыре сенатора США – Патрик Лихи, Дайан Файнштейн, Томас Карпер и Бенджамин Кардин отправили Комей официальный запрос с требованием предоставить полную информацию о том, что какие следственные действия ведутся против Клинтон, и на какой стадии находится расследования. Reuters пишет, что неофициальные источники сообщили журналистам, что речь идет о письмах, найденных в рамках расследования, проводимого против Энтони Вайнера, бывшего мужа главного помощника Клинтон Хумы Абедина. Вайнер, бывший конгрессмен-демократ, обвиняется в незаконной переписке с 15-летней девочкой из Северной Каролины.

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