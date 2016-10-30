Щось назріває? США наказала родинам своїх дипломатів залишити Стамбул

Доволі тривожне повідомлення було оприлюднено сьогодні, тридцятого жовтня 2016 року, речником Державного департаменту Сполучених штатів Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».
Так, зовнішньополітичне відомство США наказало родинам своїх співробітників у Стамбульському консульстві негайно покинути територію Туреччини. Підставою для цього слугує інформація, що екстремістські угрупування мають намір атакувати громадян США у місцях їх проживання чи частого перебування. Тим не менш, наказ стосується лише Генерального консульства у Стамбулі – всі інші дипломатичні представництва працюють у штатному режимі.
Тижнем раніше американське зовнішньополітичне відомство застерігало своїх громадян від поїздок до Туреччини, особливо – на південний схід держави. Варто зауважити, що турецькі громадяни доволі негативного налаштовані проти Сполучених штатів, незважаючи на те, що їх держава є союзником США в Північноатлантичному альянсі. Особливо сильними антиамериканські настрої стали після спроби державного перевороту, яка відбулась у липні цього року. З того часу на території Туреччини діє особливий режим, який неодноразово критикувався США.
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