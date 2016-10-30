валюта
СпецтемаУкраїнський мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом | Посетите новый финансовый форум

Щось назріває? США наказала родинам своїх дипломатів залишити Стамбул

Щось назріває? США наказала родинам своїх дипломатів залишити Стамбул
Доволі тривожне повідомлення було оприлюднено сьогодні, тридцятого жовтня 2016 року, речником Державного департаменту Сполучених штатів Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».

Так, зовнішньополітичне відомство США наказало родинам своїх співробітників у Стамбульському консульстві негайно покинути територію Туреччини. Підставою для цього слугує інформація, що екстремістські угрупування мають намір атакувати громадян США у місцях їх проживання чи частого перебування. Тим не менш, наказ стосується лише Генерального консульства у Стамбулі – всі інші дипломатичні представництва працюють у штатному режимі.

Тижнем раніше американське зовнішньополітичне відомство застерігало своїх громадян від поїздок до Туреччини, особливо – на південний схід держави. Варто зауважити, що турецькі громадяни доволі негативного налаштовані проти Сполучених штатів, незважаючи на те, що їх держава є союзником США в Північноатлантичному альянсі. Особливо сильними антиамериканські настрої стали після спроби державного перевороту, яка відбулась у липні цього року. З того часу на території Туреччини діє особливий режим, який неодноразово критикувався США.

Горячая тема: 38 миллиардов долларов в декларации Мельничука – не фейк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 окт 2016
14812

Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився

Український блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook поділився ще однією шикарною історією про шизофреніка, який 20 років прожив у Франції, а потім вирішив, що йому нудно, і


Свежие новости

По «Дорожній карті» до Мінських угод Путін може нікуди не доїхати

В Молдове состоялись выборы президента, ведется подсчет голосов

Предприниматели Севастополя требуют от оккупантов соблюдения международных договоров

Кремль хоче одягти на Крим ту ж саму сорочку, що й свого часу одягнув на Чечню і Дагестан – адвокат

Блогер: здох за «Новоросію»? Отримай пакетик харчів

Тысячи марокканцев вышли на улицы из-за жестокого поступка властей

Угоду про ЗВТ між ЄС та Канадою підписано!

Спускаемый аппарат "Союз" вернулся на Землю после выполнения 115-дневной миссии

Щось назріває? США наказала родинам своїх дипломатів залишити Стамбул

Поранені українські Герої подолали 10 км марафону в США

Блогер: Крим – наш Східний Берлін

У США активісти проти концертів російських артистів, які підтримують агресію Путіна

На Куликовому полі в Одесі відбулася сутичка

У нардепів Дубневичів разом 715 мільйонів готівкою

Новини з зони АТО за сьогодні (29.10.16)

Блогер розповів як сова підірвала «вату» (відео)

Павло Правий: Декларації показали, яка у нас напрочуд багата країна

Швидкі способи, як покращити стан обвітрених губ

Саша Сотник: російська інтелігенція – головний слуга путінського режиму (відео)

Піонтковський розповів про роль Суркова в ліквідації Мотороли

 Новости за день