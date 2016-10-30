Боровой: что Клинтон, что Трамп – разницы никакой не будет

Константин Боровой, российский политик, уверен, что вне зависимости от того, кто станет новым президентом США, политика этой страны останется неизменной.
Как сообщает replyua.net, такое мнение Боровой высказал Обозревателю. По его словам, у Трампа практически не осталось шансов на победу, однако даже в случае, если он станет президентом, его политика не будет сильно отличаться от политики Хиллари Клинтон. «В любом случае Клинтон и Трамп будут отстаивать интересы американцев, поэтому при такой политике оба кандидата не допустят того, чтобы американские солдаты погибали в Украине или Сирии. Давление на Путина продолжится и при Клинтон, и при Трампе», считает Боровой. По его мнению, Трамп и Клинтон не предпримут радикальных мер, и оба кандидата показывают позицию «изолированности» США - они не заинтересованы в делах РФ.
Более того, американские избиратели, как и европейцы, не хотят, чтобы ситуация была более напряженной, уверен политик, поэтому Трамп и Клинтон будут вести очень сдержанную политику. Напомним, что за неделю до выборов разрыв по голосам между Клинтон и Трампом начал сокращаться.
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