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ФБР возобновило расследование, Клинтон в панике

ФБР возобновило расследование, Клинтон в панике
Хиллари Клинтон обеспокоена тем, что Федеральное бюро расследований возобновило следствие по делу против демократки – об использовании личной почты для отправки секретных сообщений. Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, Клинтон просит, чтобы ее информировали о продвижении расследования.

Во время выступления перед сторонниками в Дейтона-Бич кандидат от Демократической партии заявила: «Кто-то из вас, наверное, уже слышал о письме директора ФБР», имея ввиду, что директор направил письмо в Конгресс США. Клинтон испугалась того, что о возобновлении производства в ФБР заявили всего за неделю до выборов в США и назвала такое решение «странным». «В ФБР ничего не раскрывают, но при этом делают такие заявления, и все это беспрецедентно, у меня вызывает глубокую озабоченность. Избиратели должны знать обо всех деталях этого производства», подчеркнула кандидат.

Между тем, американские издания предоставляют результаты новых опросов в стране, согласно которым Трамп по популярности уже приблизился к Клинтон. Выборы в США пройдут 8 ноября, и их результатов осталось ждать чуть больше недели.

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