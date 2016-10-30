Во всех рейтингах Трамп догнал Клинтон

До выборов в США осталось чуть больше недели, и, согласно результатам самых свежих рейтингов, Дональд Трамп вплотную подобрался к Хиллари Клинтон, передает replyua.net.
Последний опрос в США проводило издание Вашингтон Пост совместно с телеканалом АВС. 47 процентов американцев заявили, что будут голосовать за Клинтон, однако за Трампа готовы отдать свои голоса 45 процентов избирателей. Чуть ранее опрос проводило агентство Блумберг, и, согласно результатам, в нескольких штатах Трамп даже обгоняет Клинтон. В Вашингтон Пост подчеркнули, что изменение рейтинга связано не с тем, что избиратели изменили свою позицию – дело в том, что среди сторонников республиканцев растет готовность пойти на выборы и проголосовать. Нужно отметить, что республиканцы более активны на выборах, нежели демократы.
Сторонники Республиканской партии также агитируют всех своих знакомых, в отличие от демократов, и эксперты не исключают, что через неделю Трамп заручится еще большей поддержкой. Неделю назад о желании пойти на выборы заявили 75 процентов избирателей, к этим выходным их количество возросло до 81 процента.
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