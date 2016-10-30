Манн: Клинтон стремительно теряет шансы на президентство

Как сообщает replyua.net, Соломон Манн пишет на своей странице в facebook о том, что ФБР не хочет признаваться, что им прекрасно известно содержание пресловутых 33 тысяч «затертых» Хилари Клинтон писем. «И было бы смешно, если бы это не было так - спецслужбы США держат в поле пристального внимания лиц, знакомых с государственными секретами», - отмечает блогер.
По мнению Манна, отказ возбуждать против Клинтон уголовное дело базировался исключительно на лоббизме демократов, владеющих Минюстом и прессой. Он пишет: «Пока у директора Коми была уверенность что эти письма похоронены в его службе и президентом станет Хилари, в интересах которой не затевать расследований, он спокойно делал вид что ничего не знает и стертые письма не такая уж проблема - всего лишь мелкое нарушение должностных инструкций, не стоящие того шума, который вокруг них поднят». Блогер сообщает, что проблемы начались тогда, когда появилась неопределенность – кто выиграет президентскую гонку, Клинтон или Трамп.
Манн подчеркивает, что решающую роль, сыграла публикация писем штаба демократов Wikileaks. «Они не раскрывают что им еще известно и какие сюрпризы припасены. Если будет опубликовано серьезное письмо с намеками на торговлю государственными секретами Америки - в тюрьму сядет не одна Клинтон, ведь сенаторы добьются создания комиссии, а в недрах ФБР, конечно, не один Коми знает о том, что письма восстановлены», - сообщает блогер. Журналист подчеркивает: «Из последнего выступления главы ФБР ясно, что он в полном ужасе и не знает что делать. С одной стороны он боится публиковать письма, так как Хилари естественно уйдет в «несознанку» и придется раскрывать незаконные методы ФБР с помощью которых добыта информация. С другой стороны, утаить в демократической стране от комиссий Сената какую-то правду - немыслимо, а что комиссия будет уже почти точно. Между двух огней чиновники демократов делают одну глупость за другой. Коми объявил, что найдены несколько писем, и он возобновляет расследование, а Минюст уже кинулся объявлять протесты и кричать, что так в США делать не принято и это вмешательство в предвыборную борьбу».
Манн резюмирует, что этот скандал может серьезно навредить Клинтон, потому что она уже начала стремительно терять шансы на президентство.
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