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Верховный суд США рассматривает скандальное дело о трансгендерах

Верховный суд США рассматривает скандальное дело о трансгендерах
Как сообщает replyua.net, Верховный суд США принял к рассмотрению резонансное дело о дискриминации трансгендеров, в том числе детей. Его исход создаст прецедент, который будет иметь определяющее значения для отношения к этим личностям в американском обществе.

Информационное агентство Reuters пишет, что США близки к тому, чтобы предоставить трансгендерам более широкий круг прав, чем они имеют сейчас. Поводом для процесса стал иск о защите прав 17-летней школьницы Гэвин Гримм, имеющие от рождения женский пол, однако идентифицирующей себя как парень. Она выиграла суд первой инстанции, получив право использовать в своей школе уборную и душевую для парней. Апелляционный суд отменил это решение, теперь дело лишь за последней судебной инстанцией США. Юристы уже анонсировали долгий срок рассмотрения дела – решения появится не раньше, чем в июне следующего года.

Сама Гримм прокомментировала эту ситуацию так: «Я никогда не думал (!), что вопрос использования мной уборной когда-нибудь превратиться в предмет для национальной дискуссии. Единственное, что, я когда-либо просил, так это то, чтобы ко мне относились так же, как и ко всем остальным». По мнению адвоката Гримм, запрет использования ею уборной и душевой для парней – это дискриминация, которая является всего-навсего одним из множества подобных случаев в США, которые стоит прекратить.

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