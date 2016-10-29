Расследование против Клинтон может навредить ее рейтингу, - ФБР

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Джеймс Комей, директор Федерального бюро расследований сегодня заявил, что агентство продолжает вести расследование против Хиллари Клинтон. Как известно, ее обвиняют в использовании частного почтового сервера для правительственной переписки, что могло привести к раскрытию государственной тайны США.
Комей заявил, что, в соответствии с запросом парламента, бюро ведет проверку на предмет содержания в электронной переписке Клинтон информации под грифом «секретно», добавив, что он не может точно сказать, сколько времени это займет. Эта проверка является дополнительной – летом текущего года ФБР уже проанализировало переписку Клинтон, которая велась ею с помощью частного почтового сервера, и тогда закрыло расследование, заявив, что вред государственной безопасности США нанесен не был. На прошлой неделе расследование возобновилось по запросу одного из членов Конгресса.
На пресс-конференции, проведенной поздно вечеров в пятницу в Де-Мойне, штат Айова, Клинтон призвала Комей уточнить, что именно они ищут в ее переписке, потому что она готова «содействовать следствию».
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